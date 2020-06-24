فيديو.. أحمد جمال يتخطى الـ100 ألف مشاهدة بأغنية "جيل بطل"

حقق الفنان أحمد جمال بأغنيته الجديدة "جيل بطل"، أكثر من 100 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة على طرحها

على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات:حسين كمال محمود، ألحان: محمد عبدالعزيز، توزيع: إلهامي

دهيمة وأحمد حسام.

يذكر أن جمال طرح أخيراً أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: محمد طارق، ألحان: أحمد جمال.