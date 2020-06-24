نجوم الفن يدعمون حملة احميها من الختان

شارك عدد من نجوم الفن في حملة " احميها من الختان " والتي دشنها المجلس القومي للمرأة منذ يوم 14 يونيو الجاري بالتزامن مع اليوم الوطني لمكافحة ختان الإناث.
انضم كل من الفنان شريف رمزي وأمير صلاح الدين والفنانة لقاء الخميسي للحملة ودعموها عن طريق رفع لافتات عليها شعار الحملة وعبارة " الختان جريمة " ونشرها عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصلالاجتماعي أنستجرام.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع دعم الفنانين للحملة فحصلوا على العديد من التعليقات على صورهم، كذلك حصلت الصور على إعجاب الكثير من الأشخاص.
يشار أن حملة احميها من الختان تهدف لتوعية الأسر في مختلف المحافظات والقرى بمخاطر الختان.
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