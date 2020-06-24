أمير صلاح الدين يرفع شعار "الختان جريمة "

انضم الفنان أمير صلاح الدين للفنانين المشاركين في حملة "احميها من الختان"، التي أطلقها المركز القومي للمرأة. نشر "صلاح الدين" صورة له وهو يحمل لافتة عليها اسم الحملة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الحملة وتلقى العديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يشار إلى أن عددًا من الفنانين انضموا للحملة ورفعوا شعار أن الختان جريمة واحميها من الختان عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. ورفعوا شعار أن الختان جريمة واحميها من الختان عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. جدير بالذكر أن أمير صلاح الدين شارك أخيرًا في مسلسل ختم النمر، وكذلك شارك في فيلم الممر الذي حصل على إقبال جماهيري كبير أثناء عرضه في دور العرض.

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