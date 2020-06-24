بعد الإعلان عن استئناف تصويره.. Jurassic World 3 يتصدر محركات البحث

تصدر فيلم jurassic world 3 محركات البحث العالمي "جوجل" بعد أن كشفت المواقع البريطانية عن استئناف تصويره بدءًا من السادس من يوليو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة. وقائية مشددة. يعد jurassic world الفيلم الأول الذي يتم استكمال تصويره بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد والذي أوقف Advertisements تصوير العديد من الأعمال الفنية حول العالم. تصوير العديد من الأعمال الفنية حول العالم. يشار أن فيلم jurassic world الجزء الثالث تدور أحداثه حول تحرر الديناصورات وتعرض العالم أجمع للخطر بسبب جشع العلماء ورغبتهم في استغلالهم في الاستنساخ من أجل الكسب المادي.

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