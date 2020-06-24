تراند اليوم : عادل عمار: الحمد لله شُفيت من كورونا

كتبت : زينب النجار

صرح الفنان عادل عمار مؤسس مهرجان أوسكار إيجيبت…

أنه تعرض لأزمة صحية شديدة بسبب مرض كورونا، وقال الحمدلله

لله أنا بخير وقد شفيت تماماً من الكورونا؛ وأكد الفنان عادل عمار أنه دخل فى صراع مع المرض وقد رفضت أن يهزمنى أو يتمكن منى المرض، وأصريت على الإنتصار عليه بسلاح الإرادة والقوة الإيجابية والأعتماد على الله عز وجل والعزل تماماَ؛ وقد واجهته بقوة وأصرار وتحدى وعدم اليائس والاستسلام والحمد لله قد شفيته منه، وانتصرت على هذا المرض اللعين.

ونحن نتمنى أن يراعاك الله ويحفظك من كل شر أدام الله في عمرك ورزقك الصحة وراحة البال.

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