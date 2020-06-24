ريهام سعيد تتقدم ببلاغ ضد شقيق ياسمين عبدالعزيز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المحامي شعبان سعيد، بأنه تقدم وكيلاً عن الإعلامية المصرية ريهام سعيد، ببلاغ ضد الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد.

محامي ريهام سعيد قال في البلاغ، إنّ وائل عبدالعزيز، أذاع مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، تعرض خلاله لموكلته بعبارات سب وقذف تحط من شأنها كإنسانة وإعلامية شهيرة.

وأضاف أنّ الفنان في بداية الفيديو وصف الإعلامية بـ”الحربوءة”، واستخدم عبارة “عايزة إيه يا بجحة؟”، بالإضاف لتعبيرات وجهه التي تمثل إهانة وتحمل نوعا من التحقير، ثم هددها في نهاية الفيديو بقوله: “مش هسيبك أقسم بالله ما هسيبك”.

وتابع أنّ المشكو في حقه تعرض لموكلته وسمعتها، وتناول عدد من المواقع الإخبارية ذلك الفيديو، ما يتوافر معه ركن العلانية.

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محامي ريهام سعيد قدم للنيابة العامة أسطوانة مدمجة عليها الفيديو، بالإضافة لصور من المواقع الإخبارية التي تناولت أخبار الهجوم على موكلته، وطلب في ختام بلاغه بالتحقيق في الواقعة، وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وكان الفنان المصري وائل عبدالعزيز قد أعلن مؤخرا أنه سيتقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد 5 فنانين، حيث اتهمهم بأنهم قاموا بسبه والتشهير به، على خلفية أزمته مع شقيقته ياسمين بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي.

الفنان المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “بعد مكالمة دارت بيني وبين السيد/ المحترم الأستاذ أشرف ذكي قررت بمسح الفيديو والتقدم بشكوي للنقابه ضد كلا من ” إدوارد - ريهام سعيد - عمرو عبد العزيز - محمد محمود عبد العزيز - ريم البارودي”.

وأضاف: “مع الاحتفاظ بكافه حقوقي القانونية برفع دعوي ضد كلا من ” ادوارد - ريم البارودي - ريهام سعيد - عمرو عبد العزيز” واخيرا قناه أوربت برنامج القاهره اليوم”.