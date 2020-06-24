روجينا تكشف سبب خضوع زوجها لجراحة في القلب وما علاقة رجاء الجداوي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية روجينا، سبب خضوع زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لجراحة تركيب دعامات في القلب مؤخرًا.

روجينا، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج et بالعربي، إن أشرف زكي، أجرى العديد من المداخلات الهاتفية مع عدة برامج للحديث عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وبعدها حزن واكتئب بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

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وكشفت تفاصيل ما تعرض له قبل نقله للمستشفى قائلة: “صحي الفجر وقالي الحقيني صدري!!، روحنا على المستشفى وحصل اللي حصل”.

وكان الفنان أشرف زكي، قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية لتركيب دعامات في القلب وذلك بعد تشخيص الطبيب ونقله فورًا لغرفة العمليات، وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي معه وتمنوا له الشفاء العاجل.

يُذكر أن الفنان أشرف زكي شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى ‏جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، ‏إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.