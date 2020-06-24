هالة صدقي: حرمت التمثيل بسبب المايوه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن كواليس مشاركتها في فيلم “نص أرنب”، في بداية حياتها الفنية وكيف تسبب في تعطل مشوارها الفني.

هالة صدقي، قالت خلال لقائها في برنامج “اسألني”، والمذاع عبر فضائية cbc: “مشهد المايوه في فيلم (نص أرنب) كان سببا في رفض أمي استكمال مشواري في التمثيل، وكنت وقتها في ‏بدايتي، وكنت أعتقد أن المايوه مثل الفستان ولا يفرق كثيرا عنه”.‏

وأضافت: “ذهبت برفقة أمي لمشاهدة الفيلم بالسينما وبدأت أسمع التعليقات وأمي كل ‏شوية تبص لي، وأنا كنت عايز استخبى تحت الكرسي، ومنعتني أمي من التمثيل في السينما لمدة 5 سنوات، لأن كل الأفلام التي ‏عرضت على مايوهات”.‏

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وكشفت هالة صدقي أنها بصدد التحضير للجزء الثاني من فيلم “يا دنيا يا غرامي”، برفقة إلهام شاهين ونبيلة عبيد، وهو في مرحلة الكتابة، مضيفة أنها عرضت عليها الكثير من مشاهد الإغراء إلا أنها لا تستطيع تجسيد تلك المشاهد في لوكيشن يضم عددا كبيرا ‏من الناس خلف الكاميرات معلقة: “مش هعرف أصدقه” .‏

ويعرض لهالة صدقي، خلال الوقت الحالي مسلسل “ليه لا”، عبر شاهد vip، وهو يدور في إطار اجتماعي يناقش جيل الثلاثينيات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ‏ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎

مسلسل “ليه لا” من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغنى التتر الفنانة ‏آمال ماهر، بأغنية “اللي قادرة” من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة ‏خليل، هالة صدقي عمر السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم ‏أبوعوف.‏