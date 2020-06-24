ابنة رجاء الجداوي تعلق على تدهور حالة والدتها بالعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في أول تعليق لأميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، شاركت متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك” بتدوينة كشفت فيها موقفًا مؤثرًا لها مع والدتها.

أميرة قالت في تدوينتها:”لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده وألا تعلمي يا أميره وألا تعلمي ربك قادر ..يحي العظام وهي رميم ..دي ثقتها دايما فيك يارب”.

وكان مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، قد نفى الشائعات التي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

كما نفى المصدر الطبي بمستشفى أبو خليفة، إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوي، التي تتواجد داخل العزل الصحي منذ 31 يومًا، مؤكدًا أنها لم تجرِ منذ دخولها العزل الصحي بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضي، سوى 3 مسحات تحاليل“pcr”، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال يومين الماضيين، وظهرت نتيجتها إيجابية.