تزوج فنانة مشهورة ودخل الحبس.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنان يسري مصطفى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كان للفنان المصري يسري مصطفى حظ كبير من النجاح في الثمانينات والتسعينات، وقدم عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة.

يسري مصطفى من مواليد عام 1950، وتخرج من معهد السينما، وكان معروفا بشجاعته في مواجهة أي مشكلة.

تزوج في عام 1982 من الفنانة زيزي مصطفى، ولكنه انفصل عنها سريعا بعد ذلك.

في عام 2006، قضى «مصطفى» ليلة كاملة يصفها بأنها أصعب ليلة عاشها في حياته وذلك في زنزانة قسم أول مدينة نصر بعد اصطدام سيارته بسيارة أحد رجال الشرطة، ضابط برتبة نقيب، وفى الوقت الذي يقول فيه محضر الشرطة إن «يسري» يتحمل مسئولية الحادث بعدما أوقع إصابات بضابط الشرطة نتيجة القيادة الخطأ أدت لنقل الضابط للمستشفى.

ومن جانبه، أكد «مصطفى» أن هذا لم يحدث لكون ضابط الشرطة هو الذي صدم سيارته من الخلف في طريق صلاح سالم وحينما احتج «مصطفى» عليه استاء الضابط ولم تعجبه طريقة «مصطفى» في الحديث معه وقرر معاقبته كما يقول وأشار لضابط دورية فأخذ «مصطفى» وتوجه به لقسم ثان مدينة نصر، وهناك تم معاملته بطريقة مهينة دون عمل أي محضر، وعندما أبلغهم بأنه مريض ويعانى من فشل كلوي ولابد أن يحصل على الأدوية لم يستمع له أحد، واتصل بأشرف ذكي، نقيب الممثلين وقتها، وتوجه لمأمور القسم وأكد له أن «يسري» هو المتضرر إلا إن المأمور رفض الإفراج عنه وأصر على عرضه للنيابة في اليوم التالي.

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وفي لقاء تليفزيوني له تحدث عن المخرج خالد يوسف، وقال: «أنا لا أتحدث عن خالد يوسف فهو الاتجاه الفاسد للسنيما فكيف لمن كان يوسف شاهين معلمه في السنيما أن يخرج منه هذا الفاسد الذي أفسد الفن والمجتمع.. فالفن ليس صورا فوتوغرافية باردة بلا إحساس».

في 13 يناير 2015، رفعت زوجته، عبير سعيد، التي تصغره بنحو 30 عاما، دعوى قضائية ضده بعد أسابيع قليلة من الزواج، تطالبه بتمكينها من مسكن الزوجية والخلع واتهامه بالتعنت معها وإساءة معاملتها وعدم الإنفاق عليها وسوء معاشرتها، وتشويه سمعتها داخل الوسط الفني، وقذفها بعبارات جارحة يحاسب عليها القانون.

رفض أن يقول إنه اعتزل الدراما، وقال إن المنتجين ركنوه على الرف، وأكد أنه ليس حزينا على ذلك لأن الدراما أصبحت فوضى وشللية.

عانى في نهاية حياته من الفشل الكلوي، ولم يجد نفقات علاجه وخاصة أنه كان يمتلك معاشا فقط يقدر بـ 1000 جنيه.

شارك يسري مصطفى في عدد من الأعمال الفنية ومنها: «ليالي الحلمية، الشهد والدموع، رأفت الهجان، ضمير أبلة حكمت، يتربى في عزو، الشك، حضرة المتهم أبي».

كما شارك الفنان الراحل في فيلم «الطريق إلى إيلات»، وفيلم «يمهل ولا يهمل».