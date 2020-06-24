الارشيف / فن ومشاهير

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي والان مع التفاصيل

الأربعاء 24 يونيو 2020

كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في العناية المركزة بالمستشفى، وقد وضعت على جهاز تنفس اصطناعي اختراقي، وفقا للبيان.

 

وأوضح أن هذا الجهاز هو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين.

Advertisements

 

وأكد أنه لا يمكن إزالة جهاز التنفس عن الجداوي في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

 

ويذكر أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تدهورت قبل أيام واحتاجت إلى جهاز تنفس اصطناعي اختراقي ليساعدها على التنفس، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا