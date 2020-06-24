نجلة رجاء الجداوي تنشر رسالة مؤثرة عن والدتها

نشرت أميرة مختار نجلة الفنانة المصرية رجاء الجداوي رسالة مؤثرة عن والدتها التي تتلقى العلاج بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت أميرة على حسابها على موقع "فيسبوك": "لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده، ربك قادر يحيي العظام وهي رميم، دي ثقتها دايما فيك يارب".

من جهة أخرى، كشف مصدر طبي بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن الجداوي، في العناية المركزة بالمستشفى، وقد وضعت على جهاز تنفس اصطناعي اختراقي.

وأوضح المصدر أن هذا الجهاز هو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

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ونفى المصدر الطبي، إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوى، التى تتواجد داخل العزل الصحى منذ 31 يوما.





وأكد المصدر أن الفنانة رجاء الجداوى لم تجري منذ دخولها العزل الصحى بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضى، سوى 3 مسحات لتحاليل"pcr"، كان أولها بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال يومين الماضيين، وظهرت نتيجته إيجابية.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي (81 عاما) شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.



وفي 24 مايو/ أيار الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية منذ 26 يوما، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.