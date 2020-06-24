القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/6/24 06:31 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/6/24 06:31 م بتوقيت أبوظبي

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة على طهران طالت 5 سفن إيرانية سلمت نحو مليون ونصف برميل من الوقود إلى فنزويلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات ضد 5 سفن إيرانية سلمت نحو مليون ونصف برميل من الوقود إلى فنزويلا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.