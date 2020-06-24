وزير الخارجية الأمريكي يعلن رفع المكافأة لمن يدلي بمعلومات حول مكان زعيم تنظيم داعش إلى 10 ملايين دولار المزيد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، رفع المكافأة لمن يدلي بمعلومات حول مكان زعيم تنظيم داعش إلى 10 ملايين دولار.

ومن جهة أخرى، حذر وزير الخارجية الأمريكي إيران من رفض الانصياع لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أنه في حال رفضها فسيكون على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات أبعد لمعاقبتها.

وأضاف بومبيو "سنعمل على تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى إيران"، مؤكدا أن عرقلة إيران عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير تساؤلات خطيرة حول جهودها وما تحاول أن تخفيه.

وتطرق بومبيو إلى الملف الليبي بالقول، "نعمل مع شركائنا الأوروبيين لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية في ليبيا".

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يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد رصدت مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم داعش الجديد الإرهابي "حجي عبدالله".

وقالت الخارجية، في تغريدة عبر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لها: "إخواني أهل الغيرة العراقيين، قام هذا الإرهابي الـداعشي حجي عبدالله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من إخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع هذه الإرهابي".



وفي صورة مرفقة أعلنت أن "المكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، تعرضها الحكومة الأمريكية، لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي محمد عبدالرحمن المولي، والمعروف بـ(حجي عبدالله) المولى وعبدالله الأمير محمد سعيد الصلبي (عبدالله قرداش)".

وأوضحت الخارجية أنه "من مواليد الموصل بالعراق عام 1967، وأنه الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي".