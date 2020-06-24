نجوى كرم ترفع الصوت في حملة توعية ضد المخدرات

في 26 حزيران/يونيو من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة والعالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وذلك لأجل رفع مستوى الوعي عند الناس ومدى تأثير تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها على صحة الانسان.

بهذه المناسبة، وجهت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم رسالة انسانية الى كل المواطنين لحماية أنفسهم من آفة المخدرات القاتلة.

وتداول جمهور نجوى عبر مواقع التواصل مقطع للرسالة الانسانية بصوتها التي حملت عنوان بعنوان “نعش السم” مرفقة بفيديو كليب مصور يشرح المخاطر التي يمر بها كل الشخص خلال تعاطي المخدرات.

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وتقول كلمات الرسالة التي كتبتها نجوى كرم بنفسها: (يلي عم تتعاطى السم/تتسم دماغك وتطير/ايمانك بشيل الهم/ مش كذبة هيك مشاوير/قلي شو لي جابرك/ما نعش السم ناطرك/ تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير/سكر باب المضافي بوج لي بدو يغرك/ وما تخلي الفكر الصافي/ يتغر بغبرة تضرك/ قعود تجلى وناجي الله/ تتخلق وتموت كبير/ وقلي شو لي جابرك/ ما نعش السم ناطرك/ تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير).

وكانت نجوى كرم قد أطلت في مقابلة اعلامية مؤخراً وردّت على سؤال حول هل لديها ملاحظات على واقع الأغنية العربية خاصة على مستوى المحتوى والدخلاء، وحول التضليل على مستوى الارقام ونسب المتابعات والمشاهدات؟ أشارت شمس الغنية “ان الشمس عندما تريد ان تشرق ونورها يسطع على كل الناس لا يمكن ان يحجبها شيئاً بسيطاً بما معناه ان الحقيقة ستثبت وجودها، وفي حال كان هناك من تزوير وليس فناً نابعاً عن حقيقة لن يستمر، وان الوقت كفيل بأن يظهر الحقيقة. واضافت كاشفة أنها منذ زمن كان لديها “شوية عتب” بسبب بعض الدخلاء على الفن ولكن لكل عصر موجته بالحياة منذ أيام العمالقة الذين سبقونا وان كل موجة تتطفل على الفن ولا تلبس ثوب الفن الحقيقي لا تستطيع ان تفرض حالها على الناس الذين يبحثون عن الأشياء الحقيقية بعدما أصبحنا في العام 2020″.

نذكر ان الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات “سالم الهندي” كشف أن نجوى كرم تعمل على ألبوم غنائي وقال “نجوى هي حبيبتنا وطول عمرها روتانا ولا مرة كانت مش روتانا”.