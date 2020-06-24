خاص- ضيف استثنائي يختتم “Fi Male” لهذا الموسم

علم موقع “الخليج 365” ان النجم اللبناني جورج خباز سيختتم الحلقات الجديدة من برنامجFi Male ، الذي تقدمه كارلا حداد، يوم السبت عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال.

ولا شك في أن الحلقة ستكون استثنائية ومميزة لأن جورج خباز قليل الظهور في المقابلات التلفزيونية وان الجمهور متشوق ليكتشف الوجه الآخر له.

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وكانت “حداد” قد عادت الى استديوهات LBCI لتصوير أربع حلقات من البرنامج لعرضها في شهر حزيران فقط، على ان تعود بموسم جديد من Fi Male، الذي يحقق نجاحاً كبيراً، في الخريف ضمن شبكة البرامج الجديدة لقناة بيار الضاهر.

وكان الممثل وسام حنا قد افتتح هذا الموسم من البرنامج، ثمّ حلّ السياسي والمنتج ميشال الفتريادس في الحلقة الثانية، وفي الحلقة الثالثة حلّ الفنان غي مانوكيان.

فقرات Fi Male ثابتة خاصة ان البرنامج جديد ولم يعرض منه سوى حلقات عديدة ولكن كل فقرة مختلفة عن الأخرى بحسب الضيف في حال كان سياسياً او فنياً أو اعلامياً تتغير الفقرات من تلقاء نفسها.