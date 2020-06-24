خاص- لهذا السبب يغيب “ضحك ولعب وجد” عن الشاشة

استطاع الاعلامي محمد قيس ان يلفت الأنظار اليه ببرنامج “ضحك ولعب جد” الذي قدم منه أربعة حلقات فقط عبر شاشة MTV، مستضيفاً خلاله أربعة نجوم وهم راغب علامة، نوال الزغبي، زياد برجي ومايا دياب.

البرنامج غاب بالأمس عن شاشة المر، ما ترك علامات استفهام عند المشاهدين الذين تابعوا كل الحلقات، إلا ان معلومات “الخليج 365” تؤكد ان محمد قيس عائد من جديد بـ “ضحك ولعب وجد” الى شاشة MTV التي أحبت البرنامج جداً.

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وعلمنا ان “قيس” تعاقد مع القناة لعرض البرنامج الترفيهي ضمن البرمجة الخريفية في أيلول/سبتمبر المقبل مع ضيوف منوعين من كافة المجالات بعد تطويره وتحديثه كي يصبح من افضل البرامج على القنوات اللبنانية.

وكان البرنامج قد حظي باعجاب المشاهدين بسبب ما تضمنه من اطلالة راقية للضيف ضمن محتوى راقٍ وبمشاركة الجمهور من مختلف أنحاء العالم من خلف الشاشة الذكية عبر تطبيق zoomما يعتبر شيئاً جديداً في البرامج وذلك بسبب فيروس كورونا.

البرنامج من اعداد ديانا وهبة اخراج كميل طانيوس ومن انتاج ميشال سنان، كما أن الفكرة تعود لمحمد قيس الذي يشارك في الاعداد أيضاً.