أفلام مصرية تنتظر عودة النشاط إلى دور السينما بداية من السبت المقبل

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم عن فتح دور العرض السينمائي والمسارح بداية من السبت المقبل بنسبة حضور 25%، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إنه يتوقع توافد الجمهور على دور السينما بداية من السبت المقبل دون خوف بدليل تواجد المواطنين بكثافة في المحلات والمولات ولكن الفكرة هل سيحضر الجمهور على الأفلام القديمة أم سينتظر لحين طرح أفلام جديدة.

وأعلن الدفراوي، أنه سيتم عرض الأفلام التي كانت ستعرض قبل قرارات الغلق، في دور العرض السينمائي بداية من السبت المقبل وهي "لص بغداد" للنجم محمد إمام و"الفلوس" لتامر حسني، و"صندوق الدنيا" لباسم سمرة ورانيا يوسف، و"رأس السنة" لإياد نصار وشيرين رضا وبسمة، وفيلم "بنات ثانوي" لمحمد الشرنوبي وهنادي مهنا، وفيلم "بعلم الوصول " لبسمة، وفيلم "يوم وليلة" لخالد النبوي.

وأضاف "الدفراوي" أن كبار نحوم أمريكا وهوليود وكبار الشركات العالمية قامت بتأجيل عروض أفلامها في الوقت الحالي بسبب تداعيات كورونا، مرحجا عدم طرح أفلام جديدة قبل موسم عيد الأضحى المبارك.

وننشر أبرز تصريحات وقرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا...

- الحكومة تعي جيدا حجم تحدي فيروس كورونا وعملت على مواجهتها منذ بداية الأزمة.

- أزمة كورونا لا تزال في نطاق قدرات الدولة وقادرونعلى تجاوز الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

- الحكومة كانت حريصة على تقييم الوضع الطبي وهناك تعاون كبير من المستشفيات الخاصة مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

- لا يوجد نقص في الدواء بالأسواق وما ينتج حاليا في أسبوع يكفي الاستهلاك من 3 إلى 4 أشهر.

- أدعو المواطنين إلى عدم التسابق على شراء الأدوية وأؤكد أن الدواء موجود وبكثافة.

- فيروس كورونا سيظل موجودًا ولابد من التعايش معه لحماية الاقتصاد المصري.

- جائحة كورونا لم يشهدها العالم من قبل.. ولا أحد يعلم متى ستنتهي.

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- الدولة تسعى لعودة الحياة إلى طبيعتها مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية.

- اعتبارًا من السبت القادم 27 يونيو.. إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بـ25% فقط من طاقتها الاستيعابية.

- اعتبارًا من السبت القادم.. غلق المحال والمنشآت التجارية 9 مساءً والمطاعم والمقاهي 10 مساء.

- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة خلال الفترة المقبلة.

- استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل.

- اعتبارًا من السبت القادم.. فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية مع الاستمرار في تعليق الصلوات الأسبوعية.

- استمرار تعليق العمل بدور المناسبات الملحقة بدور العبادة.

- اعتبارًا من السبت القادم.. فتح دور السينما والمسارح والمراكز الثقافية بطاقة 25%.

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