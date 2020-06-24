"السيد بنفسجي" يمثل مصر بمهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي في بلغاريا

القاهرة – لايف ستايل
يمثل فيلم الرسوم المتحركة "السيد بنفسجي" للمخرج أسامة أبو زيد، الذي انتجه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي مصر بمهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي الحادي عشر GOLDEN KUKER - صوفيا - بلغاريا يوم 1 سبتمبر 2020.
الفيلم من إنتاج عام ٢٠١٩ سيناريو "أحمد عبدالرحيم، موسيقى هاني شنودة، صوت رامي حسين ومونتاج مها رشدي.
وتدور أحداثه حول حرية الاختيار وكيف أنه لا يجوز فرض الأفكار على الآخرين، وكيف أن التنوع والإختلاف يجعل للحياة نكهة ومذاق أروع.
واختير الفيلم للمنافسة في العديد من المهرجانات منها مهرجان الحامه - قابس - تونس 2020، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان 2019، مهرجان الأورومتوسطي لأفلام حقوق الإنسان القصيرة - بيروت 2020، ومهرجان البحرين السينمائي 2020.
كما تم اختيار الفيلم للمنافسة بالمهرجان السينمائى الدولى لانزاروت - أسبانيا 2020، إضافة إلى المهرجان الدولي لسينما التحريك بالقيروان 2010، كما فاز الفيلم بجائزة البرادة البرونزية بمهرجان الحامة تونس - 2020.
يذكر أن المخرج أسامة أبو زيد ومدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما وقام بإخراج العديد من الأفلام القصيرة منها "فيلم وهكذا، والهدية والسلام أمانة".
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