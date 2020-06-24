شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما هاجمت العنصرية .. بمايوه أسود مثير كلوي كاردشيان للترويج عن ماركتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كاردشيان، الترويج لخط ملابس السباحة الخاص بها، بنفسها، حيث وجدت أنها أفضل من يروج لماركتها، وقد أثبتت كلوي كاردشيان بالفعل أنها أفضل من يروج عن خط ملابس السباحة الجديدGood American.



كلوى كاردشيان

بدت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 35 عامًا بشكل غيراعتيادي في قطعة مثيرة حيث ظهرت بشكل مثير للغاية وهي ترتدي مايوه أسود وصل سعره لـ 87.33 استرليني.

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وهاجمت كلوى كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع، الشرطة الأمريكية، بعد واقعة العنصرية ضد مواطن أمريكى من أصحاب البشرية السمراء يدعى "جورج فلويد" ، والذى قتله فرد من عناصر الشرطة الأمريكية، فى مدينة "مينيابولسس"، وهى والواقعة التى تؤكد، أن العنصرية ضد السود لا تزال مستمرة، الأمر الذى ترتب عليه عمليات عنف ومظاهرات فى بعض المدن الأمريكية.

نشرت كلوى عبر حسابها على "انستجرام"، غلاف مجلة "تايمز" نُشر فى 30 إبريل 2015، بسبب وقائع عنصرية أيضا، حيث كتب عليه 1968، وشُطب عليه وكُتب 2015، إلا أن كلوى، عدلت الغلاف بعد 5 سنوات من إصداره، ووضعت 2020، بما يعنى أن العنصرية مازالت مستمرة حتى الآن ولا جديد، وعلقت، " هذه هى أمريكا".