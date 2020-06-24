شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجربتها مع ابنتها.. يسرا اللوزى تدعم حملة للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت النجمة يسرا اللوزي حملة بعنوان "ساعديه يسمعك"، تهدف للتوعية بأهمية الكشف المبكر لضعف السمع عند المواليد الجدد، لمجموعة طلاب بكلية إعلام بأحد الجامعات الخاصة، مشيرة أنها وبعد تجربتها مع ابنتها تأكدت من أهمية الكشف المبكر لإتخاذ الإجراءات السليمة مع الطفل منذ البداية.



يسرا اللوزي

وقالت يسرا اللوزي فى فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" دي حاجة مهمة بقالي كذا سنة بحاول اشارك فى حاجة توعي الناس عن أهمية كشف السمع بدري .. دي حاجة بتضمن أن الأسرة تأخد الاختيار السليم بشكل ميأخرش الطفل فى التعليم واكتساب اللغة.. وكونى عشت التجربة مع بنتى اتمنى تدعموا الحملة دى".

وكانت يسرا اللوزي قد رزقت الشهر الماضى بمولودتها الثانية أطلقت عليها اسم "نادية"، وكتبت: "من حوالى أسبوعين، وصلت "نادية" بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت "أم البنات" شكرًا لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن كورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".

وتشارك يسرا اللوزي فى بطولة فيلم "العنكبوت"، إلى جانب كل من النجوم أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ومحمد لطفى وغيرهم ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم عيد الفطر المقبل.

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فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

وكانت آخر أعمال يسرا اللوزى مسلسل بخط الأيد الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، والذى ظهرت به كضيفة شرف، و دارت أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.