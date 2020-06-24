شكرا لقرائتكم خبر عن "الحيوان الناطق والانتظار وشد الحزام"..يحصدون جوائز مهرجان الساقية للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الساقية للمونودراما في دورته الخامسة عشر، والتى تشكلت من المخرج ناصر عبد المنعم رئيسا للجنة، والمخرج والناقد وليد الزرقاني عضوا ، والناقد ياسر إبراهيم عضوا ، وتنظمه ساقية الصاوي برئاسة المهندس محمد عبد المنعم الصاوى عن نتيجة المهرجان والذى بدأت فعالياته الأسبوع الماضي على منصة اليوتيوب ، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يعرض فيها عروض المهرجان أون لاين وذلك بسبب جائحة كورونا ، وقد تقدم للمهرجان أربعة عشر عرضا مسرحيا تم إختيار تسعة عروض منها للمشاركة فى هذه الدورة ، وشاهد لجنة التحكيم ثمانية عروض منهم حيث تم حذف العرض التاسع من موقع اليوتيوب بسبب مخالفة حقوق الملكية له .

وقد تم الإعلان عن النتيجة من خلال رئيس اللجنة المخرج ناصر عبد المنعم والتى جاءت كالتالى ، حصل على المركز الثالث عرض المونودراما " شد الحزام " من تأليف وإخراج هانى مهران ، وتمثيل حمدى حماد ، كما حصل على المركز الثاني عرض المونودراما " الإنتظار " من تأليف أحمد محمود ، وتمثيل أحمد خطاب ، و‘خراج حسن المصرى ، أما المركز الأول فقد حصل عليه عرض المونودراما " الحيوان الناطق " من تأليف هاني مهران ، وتمثيل وإخراج ولاء إسماعيل .

وكان قد أعلن مسئول النشاط المسرحى بساقية الصاوى الفنان أحمد رمزي عن شروط التقديم بالمهرجان وتضمنت تصوير العرض بشكل جيد وتوافر تتر بداية ونهاية للعرض مصحوب بأسماء فريق العمل المشارك في كل عرض ، كما يتم إرسال موافقة الكاتب المسرحى علي العمل ، وألا يقل مدة العرض عن سبعة دقائق ولاتزيد عن خمسة عشر دقيقة ، وشدد رمزى على ضرورة الإلتزام بتعليمات الجهات الرقابية .

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