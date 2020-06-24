شكرا لقرائتكم خبر عن نادين لبكي تشارك في تقديم مجموعة الأفلام القصيرة "HOMEMADE" نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت Netflix عن أحدث أعمالها بعنوان "HOMEMADE"، وهي مجموعة أفلام قصيرة أنتجها مشاهير صنّاع الأفلام من حول العالم، حيث أبدعوا أثناء بقائهم في منازلهم بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في تصوير قصص شخصية مؤثرة تتماهى مع تجربة كلّ منا في الحجر الصحي، وتعدّ مجموعة الأفلام هذه بمثابة احتفاء بالبراعة في صناعة الأفلام والقدرة على مواصلة الإبداع في مواجهة الجائحة العالمية.

ولم يستخدم صنّاع الأفلام سوى معدات متوفرة في المنازل لتصوير قصص متنوعة، تراوحت بين وقائع الحياة اليومية لهم أنفسهم وأنواع مختلفة من القصص القصيرة، حيث عكست عدسات كاميراتهم مدى تأثير الإغلاق على حياة الناس والدول في شتى بقاع العالم ومن بينهم المخرجة نادين لبكي.

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يذكر أن نادين لبكي كرمها مهرجان القاهرة السينمائي بالعام الماضي وهي الدورة التي فاز فيها الفيلم المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، بجائزة الجمهور التي تحمل اسم الناقد الكبير والمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية.