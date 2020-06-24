شكرا لقرائتكم خبر عن دي كابريو فى فيلم وثائقى يستعرض بطولات حراس أنقذوا غوريلا من الانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يعد النجم ليوناردو دي كابريو واحد من أهم الممثلين حول العالم اهتماماً بالبيئة وقضاياها حيث ينشغل دائماً بقضايا الطقس وانقراض حيوانات بعينها، وهو ما دفعه حسب موقع bakercityherald إلى العمل على فيلم وثائقى تدور أحداثه في الكونغو بغرض تسليط الضوء على واحدة من المهمات الصعبة الذى يقوم بها حراس غوريلا مهددة بالانقراض، حيث يحاول من خلال فيلم يحمل اسم " "Virunga" وهي اسم الحديقة التي تعيش فيها الغوريلا لتسليط الضوء على المهمات البطولية الذى يقوم بها الحراس، كما تم الاتفاق مع باري جينكيز مؤلف فيلم Moonlight الشهير من أجل كتابة الفيلم.

وكان ليوناردو دي كابريو قد كشف فى وقت سابق وفقاً لما ذكره التقرير أن هذا الفيلم سيكون بمثابة رسالة إلي أهالي الحراس الذين سقطوا فى مهمات بطولية وهم ينقذوا تلك الغوريلا من الموت والانقراض، وبالتالي سيسعي من خلاله إلي التعرض إلي كيفية دعمهم من خلال الفيلم الذى سيعرض على أحد المنصات الرقمية عبر الانترنت.

على جانب آخر حرص النجم ليوناردو دي كابريو أول أمس على عدم تفويت مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد حبيبته وصديقته كاميلا مورنو مؤخراً حيث رصدته أعين مصوري الباباراتزي خلال تقارير نشرت في أكثر من موقع أبرزها الديلي ميل، وذلك أثناء احتفالهما بتلك المناسبة مع مجموعة من أصدقاءهما على متن يخت في كاليفورنيا، وهي المناسبة التي شهدت أيضاً عدم اهتمام ليوناردو أو خطيبته بأياً من الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا باستثناء الكمامة الذى ارتداها دي كابريو أثناء ذهابه إلي اليخت.