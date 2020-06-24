شكرا لقرائتكم خبر عن بمشهد من فيلم "آي آي"..ليلى علوي تعبر عن رد فعل الشباب بعد قرار فتح المقاهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مقطع كوميدى من فيلم "آي آي"، عبرت النجمة ليلي علوي عن توقعها لرد فعل الشباب بعد قرار الحكومة أمس بإعادة فتح المقاهي مرة أخري بعد إغلاق أكثر من ثلاثة أشهر، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"لما تعرف أن الحظر اتخفف والقهاوي فتحت..آي آي..زينب من فيلم آي آي للمخرج الكبير سعيد مرزوق".

يأتى هذا بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فى إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل بطاقة 25%، مع منع الشيشة، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً.

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كما شملت القرارات الحكومية، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، واستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية، وإعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل بطاقة 25%، وإلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية.