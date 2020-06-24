شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يوجه تحية للجيش الأبيض: "تضحياتكم على راسنا من فوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة للأطباء وكل الفرق الطبية فى مصر لدورهم الكبير فى ظل أزمة كورونا، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" تعليقا علي أغنية "الجيش الأبيض" للفنان الكبير هاني شاكر، "كل التقدير والامتنان لأطباء مصر وكل العاملين بالمنظومة الطبية تضحياتكم علي راسنا من فوق ‎#الجيش الابيض".



امير طعيمة

وكان الشاعر الغنائى أمير طعيمة عبر عن استيائه مع حملة التعاطف مع المثليين والملحدين بعد تصريحات نور هشام سليم عقب انتحار الناشطة سارة حجازي، وكتب طعيمة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "بعد مادافعوا عّن المثلية الجنسية وبدأوا كمان يقنعوك إنها حلال، ده غير ان الالحاد ما يغضبش ربنا في حاجة.. ما استبعدش يدافعوا عّن زنا المحارم بحجة ان الطرفين ما أذوش حد و انها حرية شخصية"، وتابع :"احنا مَش شيوخ بس لما بنعمل معصية بنبقى عارفين انها معصية مَش بنغير ثوابت عشان نريح ضميرنا".

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من ناحية أخرى استجاب الشاعر والمؤلف أمير طعيمة، لرسالة النجمة بلقيس التي أطلقتها عبر برنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. مؤكدا استعاده للتعاون معها فى عمل مشترك.

وكتب طعيمة ردًا على رسالة بلقيس بأنها تتمنى التعاون معه، " بلقيس.. وأنا يسعدني أن أتعامل مع فنانة جميلة زيك قريبًا إن شاء الله".

بلقيس قالت خلال ظهورها لايف مع ”الخليج 365” إن الشاعر أمير طعيمة من الأسماء الكبيرة جدا والتي يتشرف أن فنان عربي التعاون معه، ووجهت رسالتها قائلة: "أتمنى أن يرى أمير طعيمة هذا اللقاء، أو أي شخص من طرفه، ليقول له أنني أتمنى التعاون معه في أغنية جميلة قريبا، فأنا أتمنى من صميم قلبي العمل معه".