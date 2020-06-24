شكرا لقرائتكم خبر عن " الروقان كله" .. مصطفى فهمى وزوجته يستمتعان بالصيف ويركبان " الجيتسكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم مصطفى فهمى و زوجته الإعلامية فاتن موسى، على ا الخاصةلاستمتاع بوقتهما والعطلة الصيفية على أحد الشواطئ، وشاركت فاتن موسى متابعيها فيديو لهما عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، من داخل البحر ويستعدان لركوب "الجيتسكي"، وتناديه بالـ"سوبر ستار".

ويحب النجم مصطفى فهمى ممارسة الرياضة كثيراً ويلجأ لها دائماً من أجل تجنب الإكتئاب وإخراج الطاقة السلبية وأنه لعب تنس وسباحة وجرى أيضاً، مضيفاً في برنامج " صاحبة السعادة " للإعلامية إسعاد يونس أنه يحب البحر أكثر من الجبال، موضحًا أن السكان القريبين من البحر "بيشموا الهواء من غير تلوث".

Advertisements

وفى حديثه عن البحر وحبه له يأتى فى وقت يقضى فيه إجازته الصيفية فى الساحل الشمالى بصحبة زوجته الاعلامية اللبنانية التي تحرص على مشاركة الجمهور بنشر صورهم على "انستجرام" من اللحظات اللتى يقضونها سوياً فى الساحل مستمتعين بأجواء الصيف هناك.

وتزوج الفنان مصطفى فهمي من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.