شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرحان كاتباً للجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" بطولة كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت شركة سينرجى كتابة الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم كريم عبد العزيز، إلى المؤلف هانى سرحان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ومن إخراج بيتر ميمى، حيث تستعد الشركة حالياً للتحضيرات المبدئية للمسلسل، ومن المقرر الإعلان عن باقى أبطال المسلسل خلال الفترة المقبلة .

وجاء التعاقد مع سرحان بعد نجاحه في مسلسل "الفتوة"، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنان ياسر جلال، وأحمد صلاح حسنى، ومى عمر، ورياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج حسين المنباوى.

الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" قدم بطولته النجم أمير كرارة، وتناول قصة حياة الشهيد أسطورة الصاعقة أحمد منسي، وشاركه فى البطولة كل من أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبد الله، آسر ياسين، محمد إمام، ضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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