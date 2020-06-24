شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثالثة لملتقى النص المسرحى بالدمام أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جمعية الثقافة والفنون في الدمام ملتقى الدمام للنص المسرحى في دورته الثالثة، والمقرر انطلاقه في الأول من يوليو القادم ولمدة يومين لينتهى في 3 من نفس الشهر أون لاين ، وستبدأ اللقاءات فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة جمعية الثقافة والفنون على موقع اليوتيوب ، ويشارك بالملتقي عددا كبيرا من الكتاب المسرحين من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها ، حيث يأتى هدف الملتقى بأن يحتفى بالنص المسرحى والتعريف بالكتاب المسرحيين ونصوصهم والتأكيد على أهميته كمنطلق لأى عرض مسرحى .

وقال ناصر الظافر مشرف لجنة المسرح ومديراللقاءات لليوم السابع ، بعد نجاح الدورة الأولي والثانية من الملتقى ، قررنا إقامة الدورة الثالثة وفكرة الملتقي جاءت من الكاتب عباس الحايك للإحتفاء بالنصوص المسرحية ، والدورة الثالثة هذا العام ستكون أون لاين بسبب جائحة كورونا ويشارك بها كتاب مسرحيين من كافة الدول العربية ،حيث سيقوم كل مشارك بقراءة جزء من نصه المسرحى، على أن يكون قد أرسل النص نفسه لإدارة الملتقى وستعرض تلك النصوص فيما بعد على المخرجين للبدء في العمل فيها ، وسيتخلل اللقاءات عزف عود للفنان سلمان جهام ، كما سيكون هناك محاضرة للكاتب المسرحى المغربى عبد الكريم برشيد ، بعنوان " الإحتفالية المتجددة بين الأمس واليوم " ، كما سيبدأ اللقاءات كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبد العزيز السماعيل .

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وأضاف ناصر ، يشارك فى الدورة الثالثة من الملتقى 21 كاتبا مسرحيا من الدول العربية وهم ، عباس الحايك من السعودية ، دكتورة أمينه الربيع من سلطنة عمان ، وعبد الكريم برشيد من مملكة المغرب ، وأحمد أبو دياب من مصر ، وعبد العزيز الصقعبى من السعودية ، وعزيز بحيص من السعودية ، ومرعى الحليان من الإمارات العربية المتحدة ، ورجاء العتيبي من السعودية ، وخالد الرويعي من البحرين ، وعثمان الشطبي من دولة الكويت ، وبدر الحمداني من سلطنة عمان ، ومفلح العدوانى من الأردن ، ودكتور شادى عاشور من السعودية ، ووفاء الطيب من السعودية ، ودكتور سامى الجمعان من السعودية ، وعماد الشنفرى من سلطنة عمان ، وأحمد العوضى من الكويت ، وناصر العمرى من السعودية ، بوبكر فهمى من المغرب ، ودكتورة ملحة العبد الله من السعودية .