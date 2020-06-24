شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامه باغتصاب امرأتين .. جاستين بيبر فى شوارع بيفرلي هيلز على دراجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول النجم جاستين بيبر الاستمتاع بوقته كلما امكن له ذلك، وهو الأمر الذى يظهر بشكل أو بآخر كلما التقطته عدسات مصوري الباباراتزي، فبعدما ظهر قبل أيام أثناء ممارسة كرة السلة في الشارع ظهر اليوم علي متن دراجته النارية الذى يمتلكها حيث قادها خلال رحلة حاول من خلالها الاستمتاع بسرعتها وقيادتها في شوارع بيفرلي هيلز مثلما أوضح تقرير في موقع الديلي ميل الذى أكد أن النجم الذى يبلغ 26 عاما يهوي امتلاك الدراجات النارية والسيارات الفخمة كما هو معروف عنه.



جاستين بيبر

ويأتي ذلك بعدما تم اتهامه قبل يومين باغتصاب اثنين من النساء عامي 2014 و 2015 ، ظهر جاستين بيبر البالغ من العمر (26 عاما) حول تردده على صالة الألعاب الرياضية ثم توجه نجم البوب ​​الكندى لاجتماع في لوس أنجلوس.



جاستين بيبر

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يذكر أن جاستن بيبر هو أحدث المشاهير الذين اتٌهموا بالاعتداء الجنسي وهو ما أشعل العديد من الصفحات الفنية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير" تويتر" ، فقد نشر موقع "Heavy" تقرير يؤكد أن هناك ادعاءات بالاعتداء الجنسى وُجهت ضد جاستين بيبر من قبل سيدتين.



بيبر

وما لفت الأنظار أن السيدتين " كادي " و " دانيلا " قررتا الكشف عن اغتصاب جاستين بيبر لهن رغم مرور عدة سنوات ، فإحداهن ادعت أن بيبر اغتصبها في عام 2014 و الأخرى عام 2015 ، و من أول المواقع التي تداولت هذا الخبر هو " tribune " ، فقد اشارت دانيلا قائلة : "جاستين بيبر اجبرني علي الموافقة على عدم قول أي شيء لأي شخص ، أو قد انني بالتأكيد سوف أواجه مشاكل قانونية خطيرة " و هو ما جعل دانيلا تسكت و لم تعلم التفاصيل لكل هذه السنوات من عام 2014 ، و بعد أن تم تداول هذه التفاصيل عبر الـSOCIAL MEDIA ، ظهرت " كادي" لتؤكد أنها تصدق دانيلا تماما مؤكده انها تعرضت للأغتصاب من قبل النجم الشهير في مارس 2015 .