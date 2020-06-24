شكرا لقرائتكم خبر عن أنتم فى القلب .. منة شلبى توجه رسالة لـ أطباء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة منة شلبى، رسالة شكل لأطباء مصر لجهودهم المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، وغردت منة عبر حسابها على تويتر، قائلة:" شكرا أطباء مصر أنتم في القلب رحم الله من فادونا بأرواحهم الطاهرة واللهم حافظ علي من هم علي قيد الحياة".



منة شلبى

وفى سياق آخر شاركت النجمة منة شلبي، متابعيها وجمهورها، منذ أيام بصورة لها مع النجم محمد هنيدي، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، والتي ظهرا فيها من وراء كواليس تصوير الفيلم الجديد "النمس والإنس"، الذي يشاركا في بطولته سوياً داخل استوديو شريف عرفة.

وكتبت شلبي، على الصورة التي نشرتها بسم الله توكلنا على الله، وسرعان ما استقبلا عدد كبير من التهنئات على بدء تصوير الفيلم الجديد.

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ويحرص صناع الفيلم خلال الفترة الحالية على تجهيز كافة المتطلبات، لضمان سلامة أبطال العمل من ناحية، ولكي يتم إنجاز التصوير في أسرع وقت، وليخرج في أفضل صورة.

يذكر أن المخرج شريف عرفة وشركة الإنتاج تعاقدا مع كل من محمد هنيدى، منه شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، للمشاركة فى بطولة "النمس والإنس" وجارٍ التعاقد مع مجموعة أخرى من الممثلين خلال الأيام المقبلة.

ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد 3 سنوات ، حيث قدم آخر أعماله فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.