شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة من 50 عاما.. رجاء الجداوي بفستان الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الكثيرين بالدعاء للنجمة رجاء الجداوي حاليا بعد تدهور حالتها الصحي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا منذ حوالي شهر، حيث لا تزال ترقد فى العناية المركزة علي جهاز التنفس الصناعي.

وتداول رواد موقع "انستجرام"، صورة نادرة للنجمة الكبيرة رجاء الجداوي بفستان الزفاف حيث تزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر 1970 .

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وكان قد نفى مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، الشائعات التى تداولت عبرمواقع التواصل الاجتماعى، حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

كما نفى المصدر الطبى بمستشفى أبو خليفة، إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوى،وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الفنانة رجاء الجداوى لم تجرى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضى، سوى 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة مؤخرا وظهرت نتيجته، إيجابية.