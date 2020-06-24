شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة المخرج عادل الأعصر ودفنها بمقابر الإمام الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت مساء أمس الثلاثاء، شقيقة المخرج عادل الأعصر وتم دفنها بمقابر الأسرة بالامام الشافعى، حيث تم الانتهاء من كافة إجراءات الدفن وشيع جثمانها صباح اليوم، بسبب الظروف التى نعيشها جراء انتشار فيروس كورونا.

وقدم المخرج عادل الأعصر فى شهر رمضن الماضى مسلسل "يا انا يا جدو " بطولة سارة سلامة، أحمد بدير، طارق صبرى، محمد نجاتي وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر‎ وعرض العمل على احدى القنوات العربية.



المخرج عادل الاعصر

المخرج عادل الأعصر قدم العديد من الأفلام خلال مشواره منها "صفقة مع امرأة" بطولة حسين فهمى ومديحة كامل وعادل أدهم، و"دموع الشيطان" بطولة فريد شوقى وسماح أنور، و"الحلم القاتل" بطولة الهام شاهين ويوسف شعبان، و"العملية 42" بطولة محمود ياسين وبوسى، وعفريت النهار" و"الهروب إلى القمة" و"اختفاء جعفر المصرى" بطولة نور الشريف، و"بوابة ابليس" بطولة مديحة كامل وغيرها من الأفلام.

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ومن أعماله فى الدراما التليفيزيونية مسلسلات "العمة نور" للنجمة نبيلة عبيد، و"مواطن بدرجة وزير" بطولة حسين فهمى ونرمين الفقى وليلى طاهر، و"تلك الليلة" بطولة داليا مصطفى وأحمد سعيد عبد الغنى وعايدة عبد العزيز وميرنا المهندس، و"مملكة يوسف المغربى" بطولة مصطفى فهمى وعلا غانم ومنذر رياحنة وأنوشكا.