شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيري تضع قائمة من الأسماء لتختار اسم طفلتها الأولى من خطيبها بلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة كاتي بيري عن احتفاظها بقائمة قصيرة من الأسماء والتي ستختار منها اسم مع خطيبها والد طفلتها اورلانو بلوم فور ولادته وأنها ستعلن عن اسم المولودة فورالاستقرار عليه.

من جانب أخر النجمة كاتى بيرى تصر على الاستمتاع بحياتها بعيداً عن وباء كورونا والهلع منه، حيث اعتادت النجمة الشهيرة رغم حملها علي الظهور في أكثر من مناسبة بدون ارتداء كمامة، مثلما حصل نهاية الشهر الماضى أثناء عطلة صيفية رصدتها أعين المصورين على الشاطئ، قبل أن تنشر بنفسها مؤخراً من خلال حسابها على موقع انستجرام أكثر من صورة لها، ولكن تلك المرة بعيداً عن الزحام، حيث ظهرت مستمتعة بأجواء الطبيعة، وهي ترتدي زي أشبه بـ "عباية".