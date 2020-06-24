- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيري تضع قائمة من الأسماء لتختار اسم طفلتها الأولى من خطيبها بلوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة كاتي بيري عن احتفاظها بقائمة قصيرة من الأسماء والتي ستختار منها اسم مع خطيبها والد طفلتها اورلانو بلوم فور ولادته وأنها ستعلن عن اسم المولودة فورالاستقرار عليه.
من جانب أخر النجمة كاتى بيرى تصر على الاستمتاع بحياتها بعيداً عن وباء كورونا والهلع منه، حيث اعتادت النجمة الشهيرة رغم حملها علي الظهور في أكثر من مناسبة بدون ارتداء كمامة، مثلما حصل نهاية الشهر الماضى أثناء عطلة صيفية رصدتها أعين المصورين على الشاطئ، قبل أن تنشر بنفسها مؤخراً من خلال حسابها على موقع انستجرام أكثر من صورة لها، ولكن تلك المرة بعيداً عن الزحام، حيث ظهرت مستمتعة بأجواء الطبيعة، وهي ترتدي زي أشبه بـ "عباية".
كاتي بيري
يذكر أن كاتي بيري قد فاجأت عشاقها في كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ أثرانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب " Daisies " هومن إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .
كما استطاعت كاتي بيري أن تحقق نجاح كبير بمجرد أن أطلقت أغنيتها الجديدة " Daisies "، حيث سيطرت الأغنية فى اليوم الأول من إطلاق الأغنية على صدارة مخطط مبيعات "iTunes" فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسب موقع "هيدلاين بلانيت".
كاتي بيري
كاتي بيري وخطيبها
كاتي بيري
كاتي بيري مع خطيبها
كانت هذه تفاصيل خبر كاتي بيري تضع قائمة من الأسماء لتختار اسم طفلتها الأولى من خطيبها بلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.