هالة صدقى تحتفل بعيد ميلاد أبناء شقيقها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
احتفلت الفنانة هالة صدقي، بعيد ميلاد أبناء شقيقها باسم صدقى، ونشرت "هالة" عبر حسابها على إنستجرام، صورة بصحبة عائلتها من حفل عيد الميلاد، وكتبت : "عيلتى عيد ميلاد سعيد لهالة وهيا باسم صدقي، يعنى بالعربى ولاد أخويا، يارب الخير كله ليهم ويبارك فيهم يارب".
وكانت الفنانة هالة صديقى قد استعادت ذكرياتها مع مسلسل "وليه لأ"، ونشرت صورة على إنستجرام وعلقت عليها: "يا وكستى فى أختي، حتى هالة العاقلة اللى عمالة تسخن فى عاليا، رايحة تتجوز واد صغير.. صحيح قمر بس برضه أعمل أيه فيها".
مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وغناء التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقى عمر السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبى ومريم الخشت وهانى عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.
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