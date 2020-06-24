شكرا لقرائتكم خبر عن من دولاب الذكريات.. اعرف مين دى من نجمات الفن فى طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك العديد من النجوم بصورهم مع جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى مراحل عمرية مختلفة، لا سيما إذا كانت تلك الصور نادرة، حيث شاركت النجمة زينة صورة لها فى طفولتها، عبر خاصية ستوري بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلا: "بيبي زنزون".



زينة

يشار إلى أن الفنانة زينة شاركت متابعيها وجمهورها من قبل، أفضل الصور التى التقطت لها فى حياتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها.

وشاركت النجمة زينة فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "جمع سالم" ويناقش المسلسل فى إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.

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مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وشارك في بطولته دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

وفي وقت سابق، شاركت زينة في مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.