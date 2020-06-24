شكرا لقرائتكم خبر عن ديالا مكى تتغزل فى أحمد فلوكس.. ومتابعوه:" أسرع واحد بيحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازلت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي حبيبها الفنان أحمد فلوكس، بمناسبة عيد ميلاده متذكرة أول لقاء بينهما و كان الشرارة الأولى لحبهما، وكتبت قائلة:"في عيد ميلادك، نعود لأول مرة قابلنا بعض، عيد ميلاد سعيد"، ليقوم أحمد فلوكس بإعادة نشر الصورة عبر حسابه على انستجرام مرفق بتعليق رومانسى: " بحبك".

ودخل الفنان أحمد حاتم، يعلق على بوست أحمد فلوكس، وانه كان موجودا في ذلك اللقاء، كما كتب له عدد من متابعيه يمازحونه أنه أسرع شخص يحب في الشرق الأوسط.











ديالا مكى و أحمد فلوكس

وعلى مدار الأيام الماضية نشأت قصة حب جديدة بين الفنان أحمد فلوكس والمذيعة اللبنانية ديالا مكى، وهى واحدة من مذيعات الفاشون، وعلى علاقة وطيدة بكل مصممى الأزياء بمختلف أنحاء العالم، وهى ابنة دكتور لبنانى شهير.

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ويسعى فلوكس هذه الأيام لعمل تصريح دخول مصر للمذيعة اللبنانية وابنة الطبيب اللبنانى، حيث تملك طائرة خاصة بحكم تصريحات المقربين من فلوكس.

على جانب آخر تعاقد الفنان أحمد فلوكس مؤخراً على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا" من إخراج حسام الجوهرى ومن المقرر البدء فى تصويره بعد شهر ونصف نظرا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليا، وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل.

ويعتبر "زكريا" هو التعاون الثاني للمخرج حسام الجوهري مع أحمد فلوكس بعد فيلم "شارع 18" الذي عرض منذ حوالى 12 سنة وحقق نجاحا.

آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.