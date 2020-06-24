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بريتني سبيرز وحبيبها سام أصغر على الشاطئ بالبكيني والكمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل صور للنجمة بريتني سبيرز وهي ترتدب المايو البكيني والكمامة بصحبة حبيبها الإيراني سام أصغر والذي ألتزم هو الأخر بارتداء الكمامة علي الشاطئ لطمان نزهة أمنة.

 

من جانب أخر قبل أيام التقطت عدسات المصورين الظهور الأول للنجمة العالمية بريتني سبيرز خارج العزل الصحي الذي كانت تقضيه لعدم الإصابة بفيروس المستجد "كوفيد 19"، على مدار الثلاث اشهر الأخيرة، وظهرت النجمة العالمية خارج العزل الصحي في الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وهي في زيادة ملحوظة لوزنها نتيجة قضائها فترة طويلة داخل المنزل.

 

واستغلت نجمة البوب الشهيرة خروجها لأول مرة من العزل الصحي في ركوب الدراجات البخارية، للاستمتاع بيوم كامل مع صديقها بالقرب من منزلها في منطقة سان فرناندو في لوس أنجلوس الأمريكية.

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واستمتعت سبيرز في اليوم الأول لها برحلة تسويق في متجر نوردستروم قبل تغير ملابسها وتناولها لعصير بصحبه صديقها في حديقة عامة قريبة من منزلها.

 

وعلى سياق آخر، احتفلت النجمة العالمية بريتني سبيرز في مايو الماضي، علي مرور 20 عاما على إطلاقها واحد من أهم وأشهر البوماتها الغنائية والذى حققت نجاحا مذهلا حول العالم بمجرد إطلاقه، وهو" oops i did it again " ، وأشارت سبيرز البالغة من العمر (38 عاما) إلى أن نجاح هذه الألبوم فاق نجاحه كل توقعاتها.

 

بريتني سبيرز وحبيبها سام (1)
 

بريتني سبيرز وحبيبها سام (2)
 

بريتني سبيرز وحبيبها سام (3)
 

بريتني سبيرز وحبيبها سام (4)
 

 

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