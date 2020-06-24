شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يحذف كوفر بنت الجيران لـ هنا ابنه الراحل إبراهيم يسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أطلقت هنا ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري كليب كوفر بنت الجيران و dance monkey على موقع يوتيوب الذي يحمل توقيع المخرج اللبناني نضال هاني وبعد أن حقق جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، تم حذف الفيديو الرسمي للأغنية من موقع يوتيوب من قبل الفنان شاكوش ثاني يوم صدورها.

وبعد محاولات صناع الكوفر مع حسن شاكوش ومع إدارة أعمالة والشركة المسؤولة عن حقوق الأغنية لمعرفة السبب وراء البلوك أو لمحاولة إصلاح الأمر لم يوافقوا على فتح اللينك من جديد.

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وغنت هنا يسري أغنية "بنت الجيران" بعدما طرحت أغنيتها الجديدة "منتاش بعيد" في ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل إبراهيم يسرى، حيث ظهرت في فيديو كليب تغني لوالدها وهي تنظر إلى صوره القديمة التي تجمع بينهما.

وفي فبراير 2020، أصدر تطبيق أغانى قائمة الأغانى الأكثر استماعًا على مستوى العالم، وكانت المفاجأة احتلال مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال المركز الثانى فى القائمة، وفى المركز السابع عالميا مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وبذلك يتواجد كمال بأغنيتين فى القائمة.