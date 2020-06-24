شكرا لقرائتكم خبر عن يارا: حتى بعد الحجر المنزلى أنا بحبّ أكمل تماريني الريّاضية فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة اللبنانية يارا، أنه حتى بعد إعادة الأنشطة الرياضية، والنوادى، أنها تفضل ممارسة الرياضة فى المنزل، حيث نشرت يارا عبر حسابها، صورة، أثناء تأيدتها للتمارين الرياضية فى المنزل، وعلقت، حتى من بعد الحجر المنزلي.. أنا بحبّ كمل تمارينى الريّاضية فى البيت .. متل قبل.. واليوم التمرين كان كتير صَعب ومُتعب لأنو المدرّب فادى هيك بَدّو.. وإنتوا بتتمرّنوا بالبيت أو بالجيم واوعى حدا يقلّى ما بيلعب رياضة أحسن ما إزعَل منّو"



اللبنانية يارا



تدريبات يارا فى المنزل



يارا

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أول أمس، عبرت يارا، عن اشتياقها للأكلات اللبنانية مثل التبولة والفتوش والحمص، لافتة إلى أنه رغم إمكانية إعداد هذه الأكلات فى المنازل، لكنها ستكون حريصة على تناولها فى أحد المطاعم اللبنانية، مؤكدة أن أول مكان ستزوره بعد إنهاء حالة الإغلاق المفروضه حاليًا ستكون لمطعم يقدم الأكلات اللبنانية.

ونشرت يارا، صورة قديمة لها فى أحد المطاعم وكتبت فى تعليقها عليها: "اشتقت كتير للأكل اللبنانى.. تبولة فتّوش حُمّص.. كل هالأشياء يلى كمان فينا نعملها بالبيت.. علشان هيك أول طلعة للمطعم أكيد أكل لبنانى.. وانتوا أى نوع أكل بتحبوا تختاروا لما تطلعوا؟.. I miss and i love Lebanese food".