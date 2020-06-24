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يارا: حتى بعد الحجر المنزلى أنا بحبّ أكمل تماريني الريّاضية فى البيت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة اللبنانية يارا، أنه حتى بعد إعادة الأنشطة ، والنوادى، أنها تفضل ممارسة فى المنزل، حيث نشرت يارا عبر حسابها، صورة، أثناء تأيدتها للتمارين الرياضية فى المنزل، وعلقت، حتى من بعد الحجر المنزلي.. أنا بحبّ كمل تمارينى الريّاضية فى البيت .. متل قبل.. واليوم التمرين كان كتير صَعب ومُتعب لأنو المدرّب فادى هيك بَدّو.. وإنتوا بتتمرّنوا بالبيت أو بالجيم واوعى حدا يقلّى ما بيلعب أحسن ما إزعَل منّو"

اللبنانية يارا
اللبنانية يارا

 

تدريبات يارا فى المنزل
تدريبات يارا فى المنزل

 

يارا
يارا

 

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أول أمس، عبرت يارا، عن اشتياقها للأكلات اللبنانية مثل التبولة والفتوش والحمص، لافتة إلى أنه رغم إمكانية إعداد هذه الأكلات فى المنازل، لكنها ستكون حريصة على تناولها فى أحد المطاعم اللبنانية، مؤكدة أن أول مكان ستزوره بعد إنهاء حالة الإغلاق المفروضه حاليًا ستكون لمطعم يقدم الأكلات اللبنانية.

 

ونشرت يارا، صورة قديمة لها فى أحد المطاعم وكتبت فى تعليقها عليها: "اشتقت كتير للأكل اللبنانى.. تبولة فتّوش حُمّص.. كل هالأشياء يلى كمان فينا نعملها بالبيت.. علشان هيك أول طلعة للمطعم أكيد أكل لبنانى.. وانتوا أى نوع أكل بتحبوا تختاروا لما تطلعوا؟.. I miss and i love Lebanese food".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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