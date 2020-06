شكرا لقرائتكم خبر عن الرقم ضخم .. تعرف على ثروة المنتحر ستيف بينج في وقت وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار انتحار المنتج و المؤلف و المخرج العالمي ستيف بينج عن عمر الـ 55 عام الكثير من الجدل و خاصة بعد إعلان عدد من المواقع الفنية أنه كان يعاني من اكتئاب شديد بسبب الحجر المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي هدد العالم ، و بمجرد إعلان الوفاة شغل بال الكثيرين صافي ثروة المخرج الراحل .



كان لدى ستيفن بينج ثروة ضخمة وصلت الي 600 مليون دولار في وقت وفاته ، و ذلك حسب عدد من المواقع الفنية الشهيرة ، و من أبرزها " نايت وارث" الذي نشر التقرير بعد ساعات قليلة من إعلان خبر الوفاة .



يذكر أن ستيف بينج الذي ولت في ماري 1965 بدء مسيرته الفنية عام 2001 ، و قام بإنتاج عدد كبير من أهم و أشهر الاعمال الفنية ، و من أبرزها : " Night at the Golden Eagle " و " The Big Bounce " و " Looking for Comedy in the Muslim World " و " Girl Walks Into a Bar " ، و غيرهم .