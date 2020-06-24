بعد قرار عودة السينمات والمسارح.. طارق الشناوي: "نسبة 25% أفضل بكثير من نسبة صفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء، عودة المسارح والسينمات بطاقة 25%، بعد فترة كبيرة من الإغلاق، عقب ظهور فيروس كورونا المستجد.

وحول القرار قال الناقد طارق الشناوي، في تصريح خاص لمصراوي، إنه من المؤكد أن نسبة 25% من الإشغال، أفضل بكثير من نسبة صفر، خاصة أنها البداية.

وأوضح أن العالم كله بدأ وضع شروط احترازية لعودة المسارح والسينمات والمطاعم والمساجد والكنائس ومباريات الكرة، فحتى يظهر لقاح سيتم بعدها تخفيف الإجراءات.

وتابع: "لحد دلوقتي هي موجودة ولا يمكن تجاوزها، البعض شايف إن القرار ده ضد السينما، وإن كان يبدو مع صناعة السينما، والحقيقة إن القرار ده لابد منه، فيه تضحيات طبعا، والفترة اللي فاتت السينما ماكانتش بتكسب ولا مليم، ودورة راس المال متوقفة، فاللي هيحصل الفترة اللي جاية إن دورة راس المال هتتحرك صحيح ببطء وبنسبة ضئيلة لكن هتتحرك".

وأضاف: "كلنا نعلم أن موسم العيد هو الذروة بالنسبة لإيرادات أي فيلم، وفاتنا موسم عيد الفطر، وبعد نحو شهر سيأتي موسم عيد الأضحى، الذي تكون إيراداته مليونية، لكنه لن يحقق هذه المرة نفس الرقم، لأن السينمات تعمل بقوة 25%، وهناك 75% أقل من الرقم الذي تحققه الأفلام".

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واستكمل: "اعتدنا في موسم العيد أن يتم عرض من 5 لـ 6 أفلام، وأنا رأيي الشخصي ألا ينتظر صناع الأفلام للعيد، لأن هناك تشوق كبير من قبل الجمهور للذهاب للسينما، فلماذا ننتظر حتى عيد الأضحى فليبدأ الجميع من السبت القادم أو الأحد، ويحدث هذا بالتنسيق بين منتجي وموزعي هذه الأفلام".

وتابع: "بمعنى إننا هنتفرض مصر لديها قرابة 500 شاشة، وفي العادة الأفلام الكبيرة بتاخد من 100 لحد 120 شاشة، ورأيي الشخصي إن قبل كدة مثلا الـ 100 شاشة كانت بتجيب 10 مليون جنيه، هتجيب دلوقتي 2.5 مليون، وعشان نخليها تعلى شوية يتفق أصحاب الأفلام الكبيرة إنهم يدفعوا بفيلمين 3 بالكتير ويرجئوا فيلمين أو 3 لعرض قادم فيبقى هنا الـ 25 هتبقى 50 لأنك هتزود عرض الشاشات، وبدل ما تعرض في 100 شاشة ويجيلك 2.5 مليون، يبقى تعرض في 200 ويجيلك 5 مليون".

وأشار الناقد الكبير إلى أن هذه الأمور تكون بالتنسيق مع صناع وموزعي الأفلام حتى تعم الفائدة، فلو فكر كل صانع فيلم في فيلمه فقط، لن تعم الفائدة.

وأضاف: "في اللحظة الراهنة يجب التنسيق حتى نقلل الخسائر ونشعر بمكاسب والصناعة تستمر، حتى نتجاوز هذه الفترة".

واختتم "الشناوي" حديثه قائلا: "الدولة ستطبق القوانين بصرامة، لن يكون هناك تقارب في الكراسي، فعلى يمين المتفرج وشماله ستكون المقاعد فارغة، وهذه هي المنطقة الآمنة، وسيكون هناك مراقبة من خلال حركة بيع التذاكر، ووجود شخص داخل القاعات، حتى يتم التأكد من تطبيق القانون".