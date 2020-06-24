خاص | المطربة رحمة تعلق على شائعة وفاتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

علقت المطربة "رحمة"، على شائعة وفاتها التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية، قائلة: الحمد الله أنا بخير".

وأعربت "رحمة"، عن استيائها من انتشار تلك الشائعة، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا كويسة الحمد الله، ربنا كبير الحمد الله على كل حال، وأشكركم جدًا".

وكانت الفنانة رحمة قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، إن سبب إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا، هو أحد أقاربها الذي قام بزيارة صديقه المصاب بالفيروس، ثم قام بزيارتهم بحكم صلة القرابة ، مضيفة: "قعدنا واتغدينا وكلنا قمنا من على السفرة حرارتنا مرتفعة".

وأشارت، إلى أن الحالة الصحية لأشقائها تحسنت بعدما تلقوا الرعاية الصحية، بنسبة 90%، وتابعت:"إخوتي حالتهم الصحية تحسنت بنسبة 90% بينما أنا ووالدتي لازلنا نعاني".