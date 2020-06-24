محمد رمضان يقترب من الـ 15 مليون مشاهدة بـ"كورونا فيروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: اقتربت أغنية "كورونا فيروس" للنجم محمد رمضان من تحقيق 15 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحها على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". وتتحدث الأغنية عن بعض النصائح للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا. ويظهر في الكليب لأول مرة مع محمد رمضان نجله علي الذي يعقم غرفته ضمن أحداث الكليب. Advertisements الكليب من إخراج محمد سامي، الذي سبق وأخرج لـ"رمضان" كليب "رايحين نسهر". محمد رمضان شارك في دراما رمضان بمسلسل "البرنس"، وشاركه البطولة نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.

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