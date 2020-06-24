يارا تمارس التمارين الرياضية داخل منزلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة اللبنانية يارا، صورتين لها داخل منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وهي تقوم ببعض التمرينات الرياضية.
وعلقت: "حتى من بعد الحجر المنزلي، أنا بحب أعمل كل تماريني الرياضية في البيت متل قبل، واليوم التمرين كان كتير صعب ومتعب لأنو المدرب فادي هيك بدو".
وتابعت: "وإنتوا بتتمرنوا بالبيت أو بالجيم، أوعى حدا يقولي ما بيلعب رياضة أحسن ما إزعل منه".
يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية أغنية "مليت"، وهي من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، وألحان يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.
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