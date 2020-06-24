- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
حرصت الفنانة منة شلبي على توجيه رسالة للأطقم الطبية، من خلال حسابها بموقع "تويتر".
وغردت "منة"، قائلة: "شكرًا أطباء مصر أنتم في القلب، رحم الله من افتدونا بأرواحهم الطاهرة واللهم حافظ على من هم على قيد الحياة".
وبدأت منة شلبي تصوير أول مشاهدها في فيلم "النمس والإنس"، مع الكوميديان محمد هنيدي.
ويشهد الفيلم أول تعاون سينمائي بين منة شلبي وهنيدي، الذي يعود من خلاله للعمل مع المخرج شريف عرفة بعد غياب سنوات.
فيلم "النمس والإنس" بطولة: "محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، وبيومي فؤاد"، ومن إخراج شريف عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبي توجه رسالة للأطقم الطبية: "رحم الله من افتدونا بأرواحهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.