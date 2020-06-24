منة شلبي توجه رسالة للأطقم الطبية: "رحم الله من افتدونا بأرواحهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة منة شلبي على توجيه رسالة للأطقم الطبية، من خلال حسابها بموقع "تويتر".

وغردت "منة"، قائلة: "شكرًا أطباء مصر أنتم في القلب، رحم الله من افتدونا بأرواحهم الطاهرة واللهم حافظ على من هم على قيد الحياة".

وبدأت منة شلبي تصوير أول مشاهدها في فيلم "النمس والإنس"، مع الكوميديان محمد هنيدي.

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ويشهد الفيلم أول تعاون سينمائي بين منة شلبي وهنيدي، الذي يعود من خلاله للعمل مع المخرج شريف عرفة بعد غياب سنوات.

فيلم "النمس والإنس" بطولة: "محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، وبيومي فؤاد"، ومن إخراج شريف عرفة.