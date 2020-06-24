استعدادًا لعرضها| "مراد": أجرينا بروفات مسرحية "فرحة" وسط الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد غياب طويل يشارك المخرج المسرحي مراد منير في مبادرة "اضحك فكر اعرف" التي أطلقتها وزارة الثقافة، بإخراجه لمسرحية "فرحة" المأخوذة عن قصة للكاتب الروسي تشيكوف.

المخرج مراد منير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "المسرحية مدتها لا تزيد على نصف الساعة، وبطولة لقاء سويدان، وياسر صادق، يوسف مراد، ليلى مراد، ديكور محمد هاشم، موسيقى يوسف مراد، واتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس "كورونا"، بإجراء بروفتين على خشبة المسرح القومي، وتبقى لنا بروفتان".

منير كان يعد منذ 3 سنوات؛ لتقديم مسرحية بعنوان "البيه والبرنسيسة" بطولة هشام عباس وداليا البحيري، إلا أن المشروع توقف بسبب الخلاف مع مسؤولي مسرح البالون والبيت الفني للمسرح.

مبادرة "اضحك فكر اعرف" أطلقتها وزارة الثقافة في إطار الاحتفال بعام مصر وروسيا، وينفذها البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، والمسرح القومي الذي يديره الفنان إيهاب فهمي.