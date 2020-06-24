يوسف الشريف ضيف رامي رضوان في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

يحل الفنان يوسف الشريف، ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmC"، الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ونشر رامي رضوان صور تجمعه بالشريف عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وعلق: "هو ده صاحب الصورة اللي فاتت، النجم يوسف الشريف في حلقة خاصة تذاع الجمعة القادمة بإذن الله ليه قلت أول حرف من اسمه "م"؟، هتعرفوا في الحلقة كل حاجة لأول مرة هتسمعوه بيغني كمان".

وعرض ليوسف الشريف في السباق الرمضاني المنقضي مسلسل "النهاية"، وشارك في بطولته كل من عمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم، وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.