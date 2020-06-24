وفاة شقيقة المخرج عادل الأعصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، شقيقة المخرج الكبير عادل الأعصر.

وأكد المخرج الكبير في تصريح خاص لمصراوي، وفاة شقيقته ودفنها اليوم الأربعاء بمقابر الأسرة بالإمام الشافعي، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والتصاريح الخاصة بدفن الجثمان صباح اليوم.

وأوضح أن تشييع الجثمان تم في نطاق محدود للغاية بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان آخر أعمال المخرج عادل الأعصر، المسلسل الكوميدي "يا أنا يا جدو"، والذي عرض على شاشة روتانا خليجية، في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد بدير، طارق صبري، محمد نجاتي، سارة سلامة، مدحت تيخا، رنا سماحة، عبدالله مشرف.