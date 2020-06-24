في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن يوسف داود

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير يوسف داود، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت اعماله المختلفة والمميزة محفورة في اذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي. وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن القدير يوسف داود: اسم الولادة : يوسف جرجس صليب ولد 10مارس 1933 مثل في حوالي 40 فيلماً وعدد من المسلسلات التليفزيونية منذ الثمانينيات وحتى وفاته. كما مثل في عدد من المسرحيات. Advertisements تخرج من كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960. 1960. وعمل مهندساً ثم تفرغ للفن عام 1985 بعد أن التحق بالدراسات الحرة لمدة عام. كانت البداية في مسرحية "زقاق المدق". من اعماله في التليفزيون :"السوق" "وكسبنا القضية" "الدش والمش". تنوعت ادواره من الكوميدية إلى دور ضابط الشرطة ورب الأسرة، لقب بمهندس الضحك، كما اشتهر في الطبع الكوميدي.

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